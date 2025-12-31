Manovra 2026 | varate misure per 22 miliardi Cosa c' è dentro la legge di Bilancio

La Manovra 2026, approvata con una serie di misure per un totale di 22 miliardi di euro, riguarda diversi settori tra cui fisco, pensioni, bonus sport e abitazioni. Il ministro Giorgetti ha evidenziato il risultato ottenuto, sottolineando l’approvazione italiana rispetto ad altri Paesi europei. In questa sintesi si analizzeranno i principali interventi e le novità contenute nella legge di Bilancio.

Il ministro Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta: noi l'abbiamo approvata, altri Paesi in Europa no". Dal fisco alle pensioni, dal bonus sport alla casa, ecco in sintesi quali sono i punti principali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

