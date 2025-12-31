Manovra 2026 tutti gli aiuti e le novità per l’agricoltura

La Manovra 2026 introduce nuove misure e sostegni per l’agricoltura, con l’obiettivo di favorire una trasformazione strutturale del settore. La Legge di Bilancio si concentra non solo sull’assistenza immediata, ma anche su interventi volti a rafforzare la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura italiana nel lungo termine.

La Legge di Bilancio 2026 delinea una strategia di intervento per il settore agricolo che non si limita al mero sostegno assistenziale, ma punta a una trasformazione strutturale del comparto. L’obiettivo è proteggere la redditività degli agricoltori di fronte alle instabilità dei mercati e accelerare la transizione ecologica e tecnologica. Sono diversi, quindi, gli aiuti e le novità in arrivo. Proroga della ZES agricola per il 2026. Tra le misure di maggiore impatto c’è la zona economica speciale (ZES) agricola prorogata al 2026. Ciò consente alle imprese di beneficiare di importanti agevolazioni sugli investimenti, favorendo l’ammodernamento e la crescita del settore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

