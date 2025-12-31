Manovra 2026 tutte le misure e i bonus per il turismo

La Manovra 2026 introduce diverse misure e bonus dedicati al settore del turismo, approvate con la Legge di Bilancio 2026. Questi interventi mirano a sostenere lavoratori e imprese, rafforzando il ruolo del turismo come motore di sviluppo economico, culturale e sociale in Italia. La normativa si propone di favorire la crescita sostenibile e di incentivare l’innovazione nel settore, contribuendo a consolidare la posizione del paese come destinazione di rilievo internazionale.

Con la Legge di Bilancio 2026, approvata con 216 sì, il Governo sceglie di intervenire con misure mirate a sostenere lavoratori e imprese del turismo, affinché il comparto continui a essere protagonista della crescita economica, culturale e sociale dell’Italia. Bonus lavoro nel turismo: più tutele e più reddito per i dipendenti. Uno dei pilastri della Manovra riguarda il lavoro. Viene infatti confermato il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e per lo straordinario svolto nei giorni festivi. Si tratta di un sostegno economico in busta paga per dipendenti e assimilati, erogato come credito d’imposta per ridurre il cuneo fiscale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra 2026, tutte le misure e i bonus per il turismo Leggi anche: Bonus 2026 cancellati e prorogati in Manovra, tutte le misure in scadenza Leggi anche: Manovra, c'è il via libera del Senato. Tasse, bonus e misure per le famiglie: tutte le novità in arrivo nel 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Principali misure della legge di bilancio 2026; Fisco, lavoro, pensioni: tutte le misure della Manovra 2026; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; Pensioni, tasse, bonus casa, Tfr, scuola: tutte le misure della manovra 2026. Manovra 2026, tutte le misure approvate nella legge di bilancio: le novità su pensioni, Irpef e bonus - Aumento dell'età pensionabile, rottamazione quinquies e taglio dell'Irpef sono le misure centrali ... fanpage.it

Dai cammini per i pellegrini allo psicologo in azienda: tutte le micro-misure della manovra 2026 - norme, del valore massimo di 2 milioni di euro: dai fondi per i cammini dei pellegrini ... fanpage.it

Manovra 2026, tutte le misure: dal taglio dell'Irpef (con aumenti di stipendio fino a 440€) alla nuova rottamazione (più leggera) - Con il via libera blindato della Camera, arrivato ieri con 216 sì, 126 no e 3 astenuti, diventa legge la manovra del governo. ilmessaggero.it

È stata appena approvata in via definitiva la manovra 2026, cha ha ricevuto l'ok definitivo alla Camera. Tra le misure più dibattute ci sono quelle che riguardano le pensioni. Vediamo quali sono tutte le principali misure nel capitolo pensioni https://fanpa.ge/9y6 - facebook.com facebook

Che cosa cambia con la finanziaria 2026, approvata definitivamente La manovra è legge. Pensioni, tasse, bonus e Tfr: ecco tutte le novità x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.