manovra 2026 tutte le misure e i bonus per il turismo

La Manovra 2026 introduce diverse misure e bonus dedicati al settore del turismo, approvate con la Legge di Bilancio 2026. Questi interventi mirano a sostenere lavoratori e imprese, rafforzando il ruolo del turismo come motore di sviluppo economico, culturale e sociale in Italia. La normativa si propone di favorire la crescita sostenibile e di incentivare l’innovazione nel settore, contribuendo a consolidare la posizione del paese come destinazione di rilievo internazionale.

Con la Legge di Bilancio 2026, approvata con 216 sì, il Governo sceglie di intervenire con misure mirate a sostenere lavoratori e imprese del turismo, affinché il comparto continui a essere protagonista della crescita economica, culturale e sociale dell’Italia. Bonus lavoro nel turismo: più tutele e più reddito per i dipendenti. Uno dei pilastri della Manovra riguarda il lavoro. Viene infatti confermato il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e per lo straordinario svolto nei giorni festivi. Si tratta di un sostegno economico in busta paga per dipendenti e assimilati, erogato come credito d’imposta per ridurre il cuneo fiscale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

