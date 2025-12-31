Manovra 2026 tutte le misure approvate nella legge di bilancio | le novità su pensioni Irpef e bonus

La legge di bilancio 2026 approvata dalla Camera introduce diverse novità in ambito fiscale e previdenziale. Tra le principali misure, l’aumento dell’età pensionabile, la rottamazione quinquies e la riduzione dell’Irpef. Queste modifiche mirano a riformare il sistema, offrendo nuove opportunità e aggiornamenti per cittadini e imprese. Di seguito, una sintesi delle principali novità approvate e delle loro implicazioni.

Ok definitivo della Camera alla manovra 2026. Aumento dell'età pensionabile, rottamazione quinquies e taglio dell'Irpef sono le misure centrali. Via Opzione donna e Quota 103. Confermati i bonus casa. In arrivo la Carta valore per i diplomati e un contributo da 1.500 euro per chi iscrive i figli alle paritarie. Cambia il calcolo dell'Isee mentre sugli affitti brevi, la cedolare secca aumenterà al 26% ma solo sugli immobili locati a partire dal secondo in poi.

