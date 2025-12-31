Dopo l’approvazione definitiva della Manovra 2026, il premier Meloni sottolinea il mantenimento degli impegni assunti, mentre Schlein critica le promesse non mantenute e si prepara alla sfida elettorale. La discussione si è accesa tra i protagonisti politici, segnando un momento importante nel dibattito pubblico. Le reazioni riflettono le diverse posizioni sul futuro economico e politico del paese, in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Una esulta via social subito dopo l’ok definitivo, l’altra attacca in Aula dando appuntamento alle prossime elezioni. Il via libera finale alla manovra 2026 da 22 miliardi di euro fornisce l’assist per l’ennesimo duello, rigorosamente a distanza, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La presidente del Consiglio sottolinea che quella approvata dal Parlamento è una legge di bilancio “seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità ”. “Abbiamo lavorato per rendere strutturali misure già avviate e per rafforzare quelle che incidono realmente sulla vita quotidiana degli italiani, mantenendo fede agli impegni assunti “, rimarca, aggiungendo che si tratta di “un altro passo avanti per dare certezze alla Nazione e continuare a costruire un’Italia più solida, competitiva e capace di guardare al futuro con fiducia “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra 2026, Meloni dopo l’ok definitivo: “Mantenuti gli impegni”. Schlein: “Promesse tradite, vi batteremo”

Leggi anche: Manovra, Meloni: "Seria e responsabile, mantenuti gli impegni". La replica di Schlein: "Promesse tradite, vi batteremo"

Leggi anche: Manovra, arriva il via libera definitivo ma Schlein punge: “Fatta di promesse tradite, non vi crede più nessuno”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; La Manovra 2026 e la crisi di governo evitata: perché ti riguarda? - Il video; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Pensioni, fisco, lavoro: tutto quello che è entrato in manovra e che cambierà dal 2026.

Manovra 2026, via libera definitivo, la Camera approva con 216 sì: le prime parole di Giorgia Meloni e la dura reazione delle opposizioni - L’ok è arrivato dopo la maratona notturna e la pausa di questa mattina. notizie.it