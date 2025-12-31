manovra 2026 approvata alla camera scontro politico acceso su salari pensioni spese

La legge di bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera, segnando il completamento del percorso parlamentare. Il provvedimento, che affronta questioni sociali e di spesa pubblica, ha suscitato un acceso confronto tra maggioranza e opposizioni, evidenziando le diverse visioni sulla gestione delle risorse e delle priorità nazionali. Con questa approvazione si chiude un passaggio fondamentale per la programmazione finanziaria dell’anno in corso.

Roma - Via libera definitivo alla legge di bilancio 2026: il governo rivendica responsabilità e priorità sociali, le opposizioni parlano di austerità, tagli e promesse mancate La legge di bilancio 2026 supera l’ultimo passaggio parlamentare e incassa l’approvazione definitiva della Camera dei deputati, a poche ore dal rischio di esercizio provvisorio. Con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti, il governo chiude una corsa segnata da tensioni in Aula, proteste delle opposizioni e una sessione parlamentare compressa nei tempi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si tratta di una manovra “seria e responsabile”, costruita in un contesto complesso e con risorse limitate, concentrate su famiglie, lavoro, imprese e sanità. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

