Manna | Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita

Manna riflette su come Napoli e il Napoli abbiano avuto un ruolo importante nella sua vita, sottolineando l’influenza della città e del club nel suo percorso. Ricorda anche l’importanza di figure come Conte, considerato il miglior allenatore d’Italia, e di un gruppo di uomini uniti, fondamentali per affrontare le sfide e superare le difficoltà. Un racconto di crescita e resilienza radicato nel contesto sportivo e sociale napoletano.

Manna: “Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita, Conte il miglior allenatore d’Italia, abbiamo grandi uomini, senza non avremmo potuto reagire alle difficoltà”. Giovanni Manna, d.s. del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole relative ad un estratto dell’intervista: Manna: Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita. Mi è stata data una grande opportunità e .. “Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita. Mi è stata data una grande opportunità e ho avuto la fortuna di avere al mio fianco figure fondamentali. Lavorare con il miglior allenatore d’Italia, Antonio Conte, ti aiuta, ti agevola”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Manna: “Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita” Leggi anche: Neymar al Napoli, clamoroso: Conte, ADL e Manna ne hanno discusso Leggi anche: Bologna-Napoli, Manna: «Abbiamo un mister vincente e gli altri hanno paura» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico…; Napoli, Manna: Blocco del mercato un paradosso, siamo una società sana. Lucca...; Manna: 'Lucca? Giocare nel Napoli è altra cosa'; Manna: Il blocco del mercato è un paradosso. Lucca? Bisogna dare di più. CDS - Manna: "Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita, Conte il miglior allenatore d'Italia, abbiamo grandi uomini, senza non avremmo potuto reagire alle difficoltà" - Ecco un estratto: "Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita. napolimagazine.com

IL PENSIERO - Napoli, Manna: "Ci sono gap strutturali rispetto ad altre realtà, ma noi li colmiamo con altri valori che pochi hanno" - Ecco un estratto: A proposito: perché il discorso di Conte sulla distanza da Milan, Inter e Juve ha innescato reaz ... napolimagazine.com

Manna: «Kvara non l’abbiamo ancora sostituito con uno alla sua altezza. Lukaku, il rientro è ancora un punto interrogativo» - Manna: «Il mercato di gennaio sempre rischioso, Napoli club appetibile, la trattativa Hojlund lo ha confermato. ilnapolista.it

