Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato la situazione degli acquisti e delle assenze in squadra. Ha evidenziato come ancora non sia stato trovato un sostituto all’altezza di Kvara, mentre il rientro di Lukaku rimane incerto. Le dichiarazioni offrono uno sguardo sulla gestione della rosa e sulle sfide attuali del club in vista della stagione.

Ampia intervista del Corriere dello Sport (a firma Fabio Mandarini) a Giovanni Manna ds del Napoli. «Napoli e il Napoli mi hanno cam­biato la vita. Mi è stata data una grande oppor­tu­nità e ho avuto la for­tuna di avere al mio fianco figure fon­da­men­tali». Una su tutte? Manna: «Beh, lavo­rare con il miglior alle­na­tore d'Ita­lia ti aiuta, ti age­vola». Chi la chiama di più, Conte o De Lau­ren­tiis? «Il mister ti lascia lavo­rare: ha il suo pen­siero, tu lo sai e si cerca di coniu­gare le esi­genze.

© Ilnapolista.it - Manna: «Kvara non l’abbiamo ancora sostituito con uno alla sua altezza. Lukaku, il rientro è ancora un punto interrogativo»

