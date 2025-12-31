Manna | Hojlund il riscatto a oggi è una formalità Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa
Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato l’acquisto di Hojlund, sottolineando come il riscatto del giocatore sia ormai una formalità. Manna ha inoltre evidenziato come questa operazione sia stata tra le più complesse portate avanti dal club, riflettendo l’importanza strategica di questa acquisizione per il futuro della squadra.
Intervista a Giovanni Manna (ds del Napoli) sul Corriere dello Sport. L’intervista è firmata da Fabio Mandarini. Hojlund è stato un acquisto top da 50 milioni: l’idea è che i valori siano già cresciuti. «Non avevamo dubbi, a prescindere dai tempi di inserimento. Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza». L’avete già riscattato? «C’è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
