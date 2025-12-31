Manna | Hojlund il riscatto a oggi è una formalità Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa

Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato l’acquisto di Hojlund, sottolineando come il riscatto del giocatore sia ormai una formalità. Manna ha inoltre evidenziato come questa operazione sia stata tra le più complesse portate avanti dal club, riflettendo l’importanza strategica di questa acquisizione per il futuro della squadra.

Intervista a Giovanni Manna (ds del Napoli) sul Corriere dello Sport. L’intervista è firmata da Fabio Mandarini. Hoj­lund è stato un acqui­sto top da 50 milioni: l’idea è che i valori siano già cre­sciuti. «Non ave­vamo dubbi, a pre­scin­dere dai tempi di inse­ri­mento. Rasmus è deter­mi­nante per i numeri e soprat­tutto per come cre­sce e rece­pi­sce gli input dell’alle­na­tore. Que­sto fa la dif­fe­renza». L’avete già riscat­tato? «C’è un obbligo in caso di Cham­pions con un diritto. Il gio­ca­tore si con­si­dera del Napoli e il Napoli lo con­si­dera estre­ma­mente impor­tante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

