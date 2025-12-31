Mani operose Le super nonne di Godo di Russi

Le super nonne di Godo di Russi sono state per oltre trent’anni il cuore della comunità, dedicandosi con passione e dedizione a chiunque avesse bisogno. Mani operose e spirito di solidarietà hanno reso queste donne un punto di riferimento, contribuendo a rafforzare i legami e il senso di appartenenza nel territorio. La loro presenza ha rappresentato un esempio di altruismo e impegno, radicato nella tradizione locale e nel valore della solidarietà.

Per trent’anni sono state l’anima buona del circondario, facendosi in quattro per chiunque avesse bisogno a Godo. E la comunità ha voluto ringraziarle con una festa a sorpresa per quelle che oggi sono le signore di Vivaci Colori, per tre decadi sempre al lavoro per raccogliere fondi per i bisogni della comunità legata alla cittadina ravennate e alla parrocchia di Santo Stefano. Oggi hanno tutte tra i 70 e i 90 anni e i promotori dell’evento hanno voluto ringraziarle pubblicamente, assieme al vicesindaco di Russi – con tanto di fascia tricolore – Maria Grazia Bagnoli, l’attuale parroco di Santo Stefano, don Vincenzo, e don Silvio, promotore dell’iniziativa quando era lui stesso parroco a Godo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mani operose. Le super nonne di Godo di Russi Leggi anche: Euroclear non escluda denuncia contro la UE se Bruxelles mette le mani sui fondi russi congelati Leggi anche: Zelensky: ‘asset russi non devono tornare nelle mani di Mosca’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mani operose. Le super nonne di Godo di Russi. Mani operose. Le super nonne di Godo di Russi - Per trent’anni sono state l’anima buona del circondario, facendosi in quattro per chiunque avesse bisogno a Godo. ilrestodelcarlino.it

Infaticabile lavoratore, anima fedele della sua officina, Santo Ballarino ha trascorso la vita con le mani operose e il cuore aperto, sempre pronto a dare soluzione ai problemi degli altri, senza mai tirarsi indietro. Il tempo, con il suo passo silenzioso, lo ha infine i - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.