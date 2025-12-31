Mani occhi braccia | il decalogo per non farsi male con i botti

Durante i festeggiamenti di Capodanno, è importante prestare attenzione all'uso dei fuochi d'artificio. Mani, occhi e arti sono parti del corpo vulnerabili e possono facilmente subire danni se non si adottano le precauzioni adeguate. Seguire alcune semplici regole di sicurezza può contribuire a vivere i momenti di festa senza rischi e prevenire traumi che potrebbero avere conseguenze durature.

AGI - Mani, occhi, arti: basta un attimo perché i festeggiamenti di Capodanno si trasformino in traumi gravi e talvolta irreversibili. Per questo l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma diffonde un decalogo di prevenzione, fondato sull'esperienza clinica maturata sul campo e sul suo ruolo di centro di riferimento regionale, accreditato dal 2021 dalla Federazione delle società europee di chirurgia della mano (Fessh) come centro per i traumi e i reimpianti della mano. Ogni anno, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, si registrano migliaia di lesioni causate dall'uso di petardi e fuochi d'artificio su tutto il territorio nazionale, che coinvolgono adulti e bambini.

Botti a Capodanno, come evitare lesioni a mani e occhi. La guida e i consigli - Leggi anche: Botti e fuochi d'artificio a Capodanno, il decalogo per proteggere gli animali ... tg24.sky.it

Capodanno, la prevenzione che salva mani e vista: il San Camillo Forlanini rilancia il decalogo contro petardi e fuochi d’artificio - “Ogni anno vediamo lesioni gravi, spesso irreversibili: la prevenzione è l’unica vera arma” - rietinvetrina.it

