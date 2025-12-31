Mandas Juve | il portiere ci spera ancora! Vuole aspettare i bianconeri ma c’è un maxi intrigo col Genoa

Da juventusnews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mandas Juve, il portiere, mantiene la speranza di un possibile trasferimento alla Juventus. Nonostante l’attesa, il club bianconero non ha ancora confermato l’accordo, mentre si infittisce il mistero su un intrigo con il Genoa, che ha rifiutato l’offerta per Perin. La situazione resta aperta, con i tifosi e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione gli sviluppi di questa trattativa.

che ha incassato il no per Perin. Nonostante il rifiuto da parte della Juventus al Genoa per  Mattia Perin, il portiere greco  Christos Mandas continua a sperare in un trasferimento a Torino. La Juventus rimane la destinazione preferita del giovane classe 2001, consapevole della stima che  Luciano Spalletti  nutre nei suoi confronti e della possibilità di giocarsi le proprie carte in maglia bianconera. Il destino del greco appare dunque legato a quello del collega trentatreenne in una possibile triangolazione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mandas juve il portiere ci spera ancora vuole aspettare i bianconeri ma c8217232 un maxi intrigo col genoa

© Juventusnews24.com - Mandas Juve: il portiere ci spera ancora! Vuole aspettare i bianconeri ma c’è un maxi intrigo col Genoa

Leggi anche: Calciomercato Juventus, doppio intrigo col Genoa: De Rossi non vuole solo Perin! Si complicano i piani dei bianconeri per gennaio

Leggi anche: Mandas Juve, il portiere greco per sbloccare Perin al Genoa: perché è il nome che convince alla Continassa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lazio, su Mandas c'è anche la Juventus; Il portiere della Juventus può tornare a vestire la maglia della squadra del cuore, il Campione del Mondo ci spera; Juventus: Perin può portare Norton-Cuffy e Mandas da Spalletti, Miretti verso la Lazio; Genoa, anche Mandas e Mandragora in lista.

mandas juve portiere speraGenoa, porta girevole: la Juve non molla Perin. Ipotesi Livakovic o Mandas - Il club bianconero non apre al trasferimento immediato e allora il Grifone torna a puntare sul numero uno croato o, in alternativa, sul greco. primocanale.it

mandas juve portiere speraIntreccio Perin-Mandas, piano Adzic e caccia al regista - Mandas, piano Adzic e caccia al regista Il calciomercato della Juventus entra nel vivo tra movimenti in porta, strategie sui giovani e la ricerca di ... tuttojuve.com

mandas juve portiere speraPerin al Genoa, siamo agli ultimi dettagli. La Juve punta Mandas - Nel piano di sfoltimento della rosa bianconera, Mattia Perin è il principale candidato a lasciare Torino. tuttojuve.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.