Mandas Juve | il portiere ci spera ancora! Vuole aspettare i bianconeri ma c’è un maxi intrigo col Genoa

Mandas Juve, il portiere, mantiene la speranza di un possibile trasferimento alla Juventus. Nonostante l’attesa, il club bianconero non ha ancora confermato l’accordo, mentre si infittisce il mistero su un intrigo con il Genoa, che ha rifiutato l’offerta per Perin. La situazione resta aperta, con i tifosi e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione gli sviluppi di questa trattativa.

che ha incassato il no per Perin. Nonostante il rifiuto da parte della Juventus al Genoa per Mattia Perin, il portiere greco Christos Mandas continua a sperare in un trasferimento a Torino. La Juventus rimane la destinazione preferita del giovane classe 2001, consapevole della stima che Luciano Spalletti nutre nei suoi confronti e della possibilità di giocarsi le proprie carte in maglia bianconera. Il destino del greco appare dunque legato a quello del collega trentatreenne in una possibile triangolazione di mercato.

