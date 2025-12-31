Mamma e figlia morte per intossicazione autopsia non esclude avvelenamento terzi

Nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a poche ore di distanza presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, le cause dell’intossicazione sono ancora oggetto di approfondimento. L’autopsia non esclude la possibilità di avvelenamento da parte di terzi, mantenendo aperte tutte le ipotesi investigative.

Nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute per intossicazione a poche ore di distanza all'ospedale Cardarelli di Campobasso, tutte le ipotesi restano aperte. È quanto risulta a LaPresse da fonti investigative, secondo le quali non viene escluso alcuno scenario, nemmeno quello di un avvelenamento riconducibile a terzi, in attesa degli esiti scientifici. L'indagine della Procura di Campobasso, affidata alla Squadra Mobile, procede a 360 gradi e si fonda su accertamenti ancora in corso. In queste ore l'attenzione degli inquirenti è concentrata sulla ricerca dell' eventuale agente scatenante, che potrebbe essere una tossina o un veleno, senza che al momento vi siano conferme su natura, origine o modalità di esposizione.

