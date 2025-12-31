Mamma e figlia morte intossicate sospetti sulla cena del 23 dicembre | cos' hanno mangiato

Indagini in corso sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, avvenute tra il 27 e il 28 dicembre, dopo un’intossicazione alimentare. Si stanno verificando gli alimenti consumati durante la cena del 23 dicembre, sospettati come possibile causa delle tragiche morti. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le circostanze di questa vicenda.

La cena del 23 dicembre è finita al centro delle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50, venute a mancare tra sabato 27 dicembre e domenica 28 per una intossicazione alimentare. È successo a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Quella sera erano presenti le due vittime e Gianni Di Vita, padre di Sara e marito della donna, finito in ospedale in gravi condizioni. Non era a cena con loro, invece, l’altra figlia della coppia, Alice, 19 anni, che non ha manifestato alcun sintomo. Dallo Spallanzani di Roma, parlando al telefono con il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone, Gianni Di Vita ha detto che il 23 a pranzo hanno mangiato "pasta con il pomodoro" mentre la sera "si sono arrangiati in qualche modo", anche se non ricorderebbe bene i dettagli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

