Mamma e figlia morte dopo il cenone polenta e funghi | ecco i cibi sequestrati

A Pietracatella, Campobasso, una famiglia ha subito un grave episodio di intossicazione alimentare dopo aver consumato polenta e funghi. A seguito dell’accaduto, sono stati sequestrati vari alimenti presenti nell’abitazione. L’indagine mira a chiarire le cause dell’intossicazione e a garantire la sicurezza alimentare della comunità. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati sui prodotti alimentari e di attenzione nella preparazione dei cibi.

Diversi gli alimenti sequestrati nell'abitazione della famiglia di Pietracatella, Campobasso, colpita da una gravissima intossicazione alimentare. La 15enne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, 50, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre, a poche ore di distanza, all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Partendo dalla ricostruzione dei pasti consumati nei giorni scorsi, l'attenzione si è posata soprattutto sulla giornata del 23 dicembre. Nello specifico, nel corso delle indagini, sono 19 i cibi sequestrati. Si tratta di un preparato con funghi e peperoni, olive verdi, olive nere, polpette, formaggio con pistacchio, mozzarella di latte vaccino, salsa di pomodoro, funghi presumibilmente del tipo "pleurotus ostreatus", vongole cotte con guscio, baccalà gratinato con pinoli, uva e patate, torta con pandispagna e crema al pistacchio, pesto, formaggio spalmabile, due tipi diversi di marmellata, polenta condita con funghi presumibilmente champignon, due tipi di formaggio spalmabile, funghi alla contadina, giardiniera autoprodotta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

