Malpensa si prepara per le Olimpiadi

Malpensa si sta organizzando per l’arrivo delle Olimpiadi Invernali 2026, che si terranno dal 6 al 22 febbraio tra Milano e Cortina d’Ampezzo. La struttura si prepara ad accogliere un maggiore flusso di visitatori, con interventi e aggiornamenti finalizzati a garantire un servizio efficiente durante il periodo delle competizioni.

Malpensa si prepara ad accogliere le Olimpiadi Invernali 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina d'Ampezzo. Lo scalo lombardo si è attrezzato non solo da un punto di vista organizzativo ma anche infrastrutturale. Sono stati necessari infatti interventi ad hoc per accogliere le migliaia di arrivi previsti in pochi giorni. Si tratta di un investimento di 30 milioni di euro, che costituisce il primo step di un piano più ampio che coinvolgerà alcune aree operative e strategiche di Malpensa. Gli interventi hanno l'obiettivo di rendere il terminal più moderno, funzionale e pronto a gestire l'elevato traffico previsto nei due mesi dell'evento, tra il 23 gennaio e il 20 marzo 2026, quando sono attesi circa 340.

Il Frecciarossa arriva a Malpensa: il piano di Trenitalia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - Malpensa si prepara a diventare l'hub ferroviario dei Giochi 2026 con treni diretti per Venezia e un sistema integrato di bus e navette per garantire gli spostamenti di atleti e spettatori verso le se ... varesenews.it

Malpensa pronta per le Olimpiadi: 30 milioni per il restyling del Terminal 1 - Milano Malpensa accelera i preparativi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano- newsmondo.it

Malpensa | Brunini (Sea): «Pronti per la sfida delle Olimpiadi»

MALPENSA SUPERA 31 MLN Nelle scorse ore l'aeroporto di #Milano #Malpensa ha superato il muro dei 31 milioni di passeggeri da inizio anno. È il record assoluto di sempre grazie al continuo e duro lavoro di ricostruire un aeroporto e in particolare il net - facebook.com facebook

