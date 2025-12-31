Maledizione dei Kennedy | addio a Tatiana Schlossberg la nipote di JFK stroncata a 35 anni dalla leucemia

Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, si è spenta a 35 anni a causa di una leucemia. La famiglia Kennedy, nota per le numerose tragedie, continua a vivere momenti di grande dolore. La perdita di Tatiana rappresenta un’altra dolorosa pagina nella lunga storia di lutti che coinvolge questa famiglia americana.

La tragedia che colpisce ancora la famiglia Kennedy La lunga e dolorosa scia di lutti che accompagna la dinastia Kennedy si allunga ancora. Tatiana Schlossberg, nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, è morta a soli 35 anni dopo una dura battaglia contro una forma rara e aggressiva di leucemia. A darne l’annuncio è stata la John F. Kennedy Foundation, che ha diffuso una nota carica di dolore: «La nostra bellissima Tatiana ci ha lasciati. Rimarrà per sempre nei nostri cuori». Figlia di Caroline Kennedy, ex ambasciatrice Usa in Giappone, e dell’artista e designer Edwin Schlossberg, Tatiana era una giovane donna brillante, colta e impegnata, molto attiva nel mondo del giornalismo e della divulgazione ambientale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

