‘Mai stato con Signorini’ | Antonio Medugno chiarisce e spiega perché non ha denunciato subito

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un video su Instagram per chiarire la sua posizione riguardo al rapporto con Alfonso Signorini. In merito alle accuse di violenza sessuale ed estorsione, Medugno ha spiegato i motivi per cui non ha denunciato subito, offrendo un chiarimento sulla sua vicenda personale e sulle tempistiche delle sue azioni.

Il chiarimento pubblico di Medugno. In un video pubblicato su Instagram, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la sua denuncia. “Voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta, né dopo, mai” – afferma il napoletano, smentendo le insinuazioni circolate negli ultimi giorni. Il modello napoletano ha spiegato che l’ambiguità della vicenda è stata in parte colpa sua: “Ho gestito malissimo quella situazione, lasciando spazio a quell’ambiguità che non avrei mai dovuto accettare”, ha dichiarato, ammettendo di essere stato manipolato dal suo ex manager. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

