Mai così tanti caduti Per la Russia il 2025 è l’anno peggiore

Da cms.ilmanifesto.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quarto anno di conflitto in Ucraina, la Russia affronta il momento più difficile, con un alto numero di perdite e avanzamenti lenti sui vari fronti. Il 2025 si configura come l’annus horribilis per le forze russe, segnato da sfide crescenti e costi elevati. Questa situazione riflette la complessità di un conflitto che continua a influenzare profondamente la regione e il quadro internazionale.

Si chiude un altro anno di guerra in Ucraina, il quarto. I soldati russi avanzano su tutti i fronti aperti, lentamente e a costo di perdite altissime. Secondo un’analisi della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

mai cos236 tanti caduti per la russia il 2025 232 l8217anno peggiore

© Cms.ilmanifesto.it - Mai così tanti caduti. Per la Russia il 2025 è l’anno peggiore

Leggi anche: Marchetti si racconta: «La fede mi ha salvato in tanti casi, anche con la depressione. Blessin? Il peggiore mai avuto, odiava gli italiani e ci umiliava. Dovevo andare al Napoli, ma…»

Leggi anche: Un nuovo record. Mai in così tanti a tifare il Pisa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.