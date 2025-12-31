Mai così tanti caduti Per la Russia il 2025 è l’anno peggiore
Nel quarto anno di conflitto in Ucraina, la Russia affronta il momento più difficile, con un alto numero di perdite e avanzamenti lenti sui vari fronti. Il 2025 si configura come l’annus horribilis per le forze russe, segnato da sfide crescenti e costi elevati. Questa situazione riflette la complessità di un conflitto che continua a influenzare profondamente la regione e il quadro internazionale.
Si chiude un altro anno di guerra in Ucraina, il quarto. I soldati russi avanzano su tutti i fronti aperti, lentamente e a costo di perdite altissime. Secondo un’analisi della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Marchetti si racconta: «La fede mi ha salvato in tanti casi, anche con la depressione. Blessin? Il peggiore mai avuto, odiava gli italiani e ci umiliava. Dovevo andare al Napoli, ma…»
Leggi anche: Un nuovo record. Mai in così tanti a tifare il Pisa
Martingala, Anti-Martingala, Fixed Fractional, Fixed Ratio… Tanti principianti sono caduti nelle trappole di “Forex Robot” con percentuali di operazioni prossime al 90% ed equity che salivano come rette disegnate con un righello… Per poi ritrovarsi con il propri - facebook.com facebook
#Salvini a #PortaAPorta: “Nonostante lo sciopero generale, domani sarà garantito più del 90% dei Frecciarossa e anche il trasporto pubblico locale. Su 24 scioperi, 17 sono caduti di venerdì. Tanti lavoratori faranno servizio non perché asserviti al governo, x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.