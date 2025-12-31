Mai così tanti caduti Per la Russia il 2025 è l’anno peggiore

Nel quarto anno di conflitto in Ucraina, la Russia affronta il momento più difficile, con un alto numero di perdite e avanzamenti lenti sui vari fronti. Il 2025 si configura come l’annus horribilis per le forze russe, segnato da sfide crescenti e costi elevati. Questa situazione riflette la complessità di un conflitto che continua a influenzare profondamente la regione e il quadro internazionale.

