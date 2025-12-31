mai andato a letto con lui caso signorini la versione di medugno

Nel caso Signorini, Medugno chiarisce la sua posizione:

"Voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta e né dopo, mai". Così Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, in un video su instagram parlando del rapporto con il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione dalla Procura di Milano. "Capisco il sospetto - spiega Medugno - perché intorno a questo contesto ci sono stati tanti messaggi elusivi e di un rapporto che, col senno di poi, riconosco sbagliato, e qui mi prendo la mia responsabilità, ho gestito malissimo quella situazione, ho lasciato spazio a quell'ambiguità che non avrei mai dovuto accettare", spiega l'ex concorrente che poi chiarisce la ragione dell'ambiguità: "Io ho sbagliato a stare vicino a quella situazione invece di tagliarla subito, questo è il mio errore, ma restare non significa stare bene e soprattutto non significa che tutto ciò che è stato raccontato online sia vero, io ho avuto questa tendenza a minimizzare la cosa perché ero completamente manipolato dal mio vecchio manager", precisa Medugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Signorini, la versione di Medugno

