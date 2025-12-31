Madre e figlia morte per intossicazione | oggi l’autopsia Cosa si sa

Oggi si svolge l’autopsia sulle due donne trovate decedute per sospetta intossicazione a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La comunità è sconvolta da questa tragedia che ha coinvolto madre e figlia, suscitando grande attenzione e interrogativi. I risultati dell’esame potrebbero chiarire le cause e contribuire a fare luce su un episodio che ha profondamente colpito l’intera zona.

Il dramma che ha colpito la comunità di Pietracatella, in provincia di Campobasso, rappresenta una delle vicende di cronaca più oscure e dolorose di questo fine anno. La morte di Sara di Vita, appena quindicenne, e di sua madre Antonella di Ielsi, avvenute a brevissima distanza temporale tra il 27 e il 28 dicembre, ha sollevato un'ondata di interrogativi che solo gli esiti scientifici potranno parzialmente placare. Quello che era iniziato come un normale periodo di festività natalizie si è trasformato in una tragedia familiare che vede attualmente il padre, unico superstite del nucleo ristretto, ricoverato in fase di miglioramento presso l'ospedale Spallanzani di Roma, pur restando profondamente segnato dal trauma fisico e psicologico.

Madre e figlia morte intossicate, le prime parole del marito e padre - Madre e figlia morte a Campobasso, parla il marito dal nosocomio romano dove è ricoverato, svelando le sue condizioni di salute. notizie.it

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: cinque indagati. Ipotesi di farina con topicida - Sul decesso di madre e figlia a Campobasso, Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, di 15 anni, spunta, tra le tante ipotesi, anche l'avvelenamento da topicida contenuto nella farina. msn.com

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso: cinque indagati

Veleno per topi dietro madre e figlia morte a Campobasso Tutte le ipotesi x.com

Madre e figlia morte a Campobasso: all'autopsia assisterà un consulente toscano nominato dai legali delle famiglie - facebook.com facebook

