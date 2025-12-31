Madre e figlia morte intossicate sequestrati 19 alimenti | sospetti sui funghi sott’olio Terminate le autopsie | Occorre tempo

Sono state completate le autopsie sui corpi di Sara e Antonella Di Vita, decedute in seguito a un sospetto caso di intossicazione. Sono stati sequestrati 19 alimenti, con particolare attenzione ai funghi sott’olio, sospettati di aver causato la tragedia. Le indagini proseguono per chiarire le cause e stabilire eventuali responsabilità, anche se per ora si tratta di verifiche che richiedono ulteriori tempi e approfondimenti.

Si sono concluse poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Vita, morte nei giorni scorsi in seguito a una sospetta intossicazione. Gli esami all'ospedale Cardarelli di Campobasso sono durati 7 ore, ma ci vorranno (al massimo) novanta giorni per avere i risultati, anche se gli investigatori sperano di avere anche indicazioni in tempi più rapidi. Resta in piedi l'ipotesi di una tossinfezione di natura alimentare anche se il procuratore Nicola D'Angelo invita alla prudenza. «La mera esecuzione di un autopsia – dice all' Ansa – non fornisce elementi immediati, occorrerà esaminare ed analizzare i reperti e per questo bisognerà attendere i risultati ufficiali».

