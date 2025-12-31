Madre e figlia morte intossicate sequestrati 19 alimenti | sospetti sui funghi sott’olio Oggi le autopsie non è escluso l’avvelenamento da terzi

A Campobasso si svolgono le autopsie su Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, decedute per sospetta intossicazione. Sono stati sequestrati 19 alimenti, con particolare attenzione ai funghi sott’olio, e si indaga anche su un possibile avvelenamento da terzi. Le autorità cercano di chiarire le cause di questa tragedia e di identificare eventuali responsabilità.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso è il giorno delle autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi in seguito a una sospetta intossicazione. Alle 9.30 di oggi, mercoledì 31 dicembre, è cominciato l’ esame autoptico, eseguito dai due consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano, inoltre, i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati. Intanto gli inquirenti hanno sequestrato 19 alimenti, trovati in parte nella casa di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte, e in parte nell’abitazione di Antonella Di Ielsi, al primo piano dello stesso stabile. 🔗 Leggi su Open.online

