Madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia non si esclude un avvelenamento da parte di terzi Oggi le autopsie | i sospetti sui funghi sott’olio

A Campobasso, si svolgono oggi le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, decedute dopo la cena della Vigilia. Le autorità indagano su un possibile avvelenamento, con attenzione ai funghi sott’olio come possibile causa. Le analisi mirano a chiarire le circostanze e le responsabilità di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

All'ospedale Cardarelli di Campobasso è il giorno delle autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi in seguito a una sospetta intossicazione. Alle 9.30 di oggi, mercoledì 31 dicembre, è cominciato l' esame autoptico, eseguito dai due consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano, inoltre, i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati. Non escluso un avvelenamento da parte di terzi. Al momento, nell'inchiesta sulla morte di madre e figlia tutte le ipotesi restano aperte.

