Madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia il padre migliora Oggi le autopsie | i sospetti sui funghi velenosi

Nell’ospedale Cardarelli di Campobasso si svolgono le autopsie su Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute dopo la cena della Vigilia. Le analisi mirano a chiarire le cause dell’intossicazione, con i sospetti rivolti ai funghi velenosi. Il padre, invece, mostra miglioramenti e è sotto osservazione. Gli esiti delle autopsie forniranno elementi utili per comprendere le circostanze dei decessi.

All'ospedale Cardarelli di Campobasso è il giorno delle autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi in seguito a una sospetta intossicazione. Alle 9.30 di oggi, mercoledì 31 dicembre, è cominciato l' esame autoptico, eseguito dai due consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano, inoltre, i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati. Ancora ricoverato il marito. In attesa di conoscere le conclusioni degli esperti, emergono nuovi dettagli su cosa avrebbe potuto portare alla morte di madre e figlia.

