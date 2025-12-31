Indagini a Campobasso sulla morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, entrambe decedute in ospedale. Attualmente, le piste esplorate includono anche quella dell’avvelenamento da parte di terzi. Le autorità continuano a verificare tutte le eventualità nel rispetto della delicatezza del caso e della privacy delle persone coinvolte.

Nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a poche ore di distanza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, tutte le ipotesi restano aperte, anche quelle dell’avvelenamento riconducibile a terzi. Morte a Campobasso, intossicazione alimentare o avvelenamento. Fonti investigative sottolineano che, in questa fase, nessuna pista viene privilegiata o esclusa e che l’inchiesta mantiene un approccio prudente e aperto, in attesa di riscontri oggettivi. L’indagine della Procura di Campobasso, affidata alla Squadra Mobile, procede infatti a 360 gradi e si fonda su accertamenti ancora in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Madre e figlia morte a Campobasso: non esclusa la pista dell’avvelenamento da terze persone

