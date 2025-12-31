Madre e figlia morte a Campobasso l' ipotesi di una tossinfezione alimentare | la cena del 23 dicembre e il sospetto sui funghi

Nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di madre e figlia a Campobasso, si valuta anche l’ipotesi di una tossinfezione alimentare, legata alla cena del 23 dicembre e ai funghi consumati. Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono decedute poche ore dopo aver cenato, e le autorità continuano a indagare sulle cause di questa tragica vicenda, mantenendo aperte tutte le possibilità.

Nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a poche ore di distanza all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo la cena di Natale, tutte le ipotesi restano aperte. In attesa degli esiti delle autopsie sui corpi, le indagini non escludono.

