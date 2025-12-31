Madre e figlia intossicate non è escluso l’omicidio I cibi sequestrati

Le autorità indagano sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta in provincia di Campobasso. Le cause sembrano riconducibili a una sospetta intossicazione alimentare, con i cibi sequestrati per ulteriori analisi. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e verificare eventuali responsabilità.

Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute in provincia di Campobasso a seguito di una sospetta intossicazione alimentare. Mentre sono in corso le autopsie sui corpi delle due donne, la Procura mantiene aperti tutti gli scenari investigativi: al momento nessuna pista viene esclusa, compresa quella — ritenuta residuale — di un possibile avvelenamento da parte di terzi. L’indagine è coordinata dalla Procura guidata da Nicola D’Angelo, che non intende precludere alcuna ipotesi, neppure quella dell’ omicidio. Si tratta, allo stato, di una possibilità marginale, considerate le circostanze e il contesto, ma gli inquirenti attendono gli esiti degli esami medico-legali e delle analisi tossicologiche prima di escludere definitivamente qualsiasi scenario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

