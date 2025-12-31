Machu Picchu scontro frontale tra due treni | decine di turisti feriti

Il 30 dicembre, sulla linea ferroviaria che conduce a Machu Picchu, si è verificato uno scontro tra due treni, causando diversi feriti tra i passeggeri. L’incidente si è verificato nel contesto di uno dei principali percorsi turistici del Perù, attirando l’attenzione sulle condizioni di sicurezza di questa importante tratta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle modalità di assistenza ai feriti.

Nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria per Machu Picchu, la cittadella Inca nonché principale attrazione turistica del Perù. Nell’incidente una persona ha perso la vita, mentre circa 40 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Le autorità, come riporta la stampa locale, sono al lavoro per identificare i passeggeri contusi, molti dei quali sono visitatori stranieri, di cui non sono state ancora rese note le nazionalità. L’ambasciata americana ha tuttavia già confermato che ci sono cittadini statunitensi tra i feriti. In corso anche accertamenti per poter chiarire le cause dell’impatto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Machu Picchu, scontro frontale tra due treni: decine di turisti feriti Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti Leggi anche: Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Peru, scontro treni diretti a Machu Picchu: 1 morto e 40 turisti feriti, molti sono gravi; Scontro tra treni verso Machu Picchu: un morto e 40 feriti; Scontro fra treni al Machu Picchu, un morto e diversi feriti; Perù, scontro tra due treni verso Machu Picchu: morto un macchinista e decine di feriti. Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di 40 persone, la maggior parte in condizioni gravi, nel sud del Perù. ansa.it

Perù, scontro tra due treni diretti a Machu Picchu: un morto e 40 feriti - È salito a 40 il numero dei feriti nello scontro frontale tra due treni avvenuto martedì pomeriggio, 30 dicembre, in Perù, lungo la linea ferroviaria che conduce al celebre sito archeologico di Machu ... tg.la7.it

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti - L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel settore di Pampacachua, a circa 30 minuti da Ollantaytambo e a due ore da Cusco, lungo una delle tratte più frequentate da visitatori peruv ... ticinonews.ch

Peru Machu Picchu Train Crash: Driver Dies After Head-On Collision, Dozens Injured As Chaos Erupts

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti in Perù. Molti sono gravi, la vittima è un capotreno #ANSA x.com

Dalle città coloniali alle Ande maestose, dalla magia di Machu Picchu ai colori del mercato di Cusco Alla scoperta del Perù Lonely Planet Italia #nozomitravel #travelagency #perù #viaggio #cultura #storia #MachuPicchu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.