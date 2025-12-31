Machu Picchu due treni carichi di passeggeri si scontrano | almeno un morto e 30 feriti

Due treni carichi di passeggeri si sono scontrati vicino a Machu Picchu, causando almeno un morto e 30 feriti. Le autorità stanno lavorando per identificare i feriti, alcuni in condizioni gravi. L'incidente ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza dei mezzi di trasporto nella regione e sulle misure adottate per prevenire simili eventi in futuro.

Le autorità hanno affermato di essere al lavoro per identificare i passeggeri feriti, molti dei quali si trovano al momento in condizioni di salute gravissime. L'ambasciata americana, intanto, ha già confermato al presenza di alcuni cittadini Usa tra i feriti.

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: un morto - Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, provocando la morte di una persona e ferendone circa 30. msn.com

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di 40 persone, la maggior parte in condizioni gravi, nel sud del Perù. ansa.it

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti in Perù. Molti sono gravi, la vittima è un capotreno #ANSA x.com

