La star di Mamma, ho perso l'aereo ha spiegato in che modo gestisce la sua popolarità quando si trova nei luoghi pubblici. Macaulay Culkin ha rivelato di avere delle regole per quanto riguarda le interazioni con i fan, specialmente quando è insieme ai figli. La star di Mamma, ho perso l'aereo, ha parlato della situazione mentre era ospite del podcast Smartless condotto a Jason Bateman, sottolineando quanto sia importante per lui stabilire dei limiti. Le regole della star per le interazioni con i fan Parlando di come affronta l'interesse di chi lo riconosce, Macaulay Culkin ha dichiarato in modo chiaro: "Non avvicinatevi a me quando sono seduto a cena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Macaulay Culkin ha delle regole per le interazioni con i fan: "Non avvicinatevi se sono con i miei figli" Leggi anche: “I miei bambini non hanno idea che sono io proprio quel Kevin”: Macaulay Culkin rivela cosa unisce i figli e “Mamma Ho Perso l’aereo” Leggi anche: Macaulay Culkin: “Mio padre non era una brava persona, penso mi odiasse. Ai miei figli do ciò che non ho avuto” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Macaulay Culkin ha delle regole per le interazioni con i fan: Non avvicinatevi se sono con i miei figli; Macaulay Culkin sulla paternità: «Sono cresciuto con un padre violento, oggi cerco di essere il genitore che non ho avuto. Ai miei figli dico ogni giorno che sono orgoglioso di loro»; I segreti dei «super ager»: ecco le regole di chi invecchia senza invecchiare (davvero); Checco Zalone, un cinema rifiuta di proiettarlo: «Non accettiamo imposizioni». La protesta contro le regole della distribuzione. Macaulay Culkin sulla paternità: «Sono cresciuto con un padre violento, oggi cerco di essere il genitore che non ho avuto. Ai miei figli dico ogni giorno che sono orgoglioso ... - Dopo un'infanzia difficile con il padre/manager abusivo, l'attore ha raccontato in che modo cerca di essere un genitore migliore per i bambini avuti con Brenda Song ... vanityfair.it

