Lutto per Lino Guanciale morto il papà Clelio | Sperava che facessi il medico

La comunità di Avezzano e dell’intera Marsica piange la scomparsa di Clelio Guanciale, storico medico di famiglia e padre dell’attore Lino Guanciale, morto improvvisamente il 30 dicembre 2025 all’età di 78 anni. La notizia, diffusa inizialmente dalle cronache locali abruzzesi, ha rapidamente raggiunto le testate nazionali per il legame con il noto attore, ma soprattutto per la profonda stima che la figura di Clelio aveva saputo conquistare in decenni di attività professionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da?????????? –????????????? (@linoguancialeunodinoi) Originario di Collelongo, paese al quale è sempre rimasto profondamente legato, Clelio Guanciale ha esercitato per molti anni come medico di base tra Avezzano e i territori circostanti, diventando un punto di riferimento umano e sanitario per intere generazioni di pazienti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

