Lutto a Casalnuovo Genny muore a 17 anni dopo incidente in scooter

A Casalnuovo, si registra un grave lutto per la perdita di Genny di Criscio, un ragazzo di 17 anni coinvolto in un incidente in scooter. Studente del liceo Matilde Serao, Genny ha lottato per due giorni, ma purtroppo non è riuscito a riprendersi. La comunità si stringe nel dolore per questa tragedia che colpisce giovani vite e famiglie.

