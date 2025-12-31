Lutto a Casalnuovo Genny muore a 17 anni dopo incidente in scooter
A Casalnuovo, si registra un grave lutto per la perdita di Genny di Criscio, un ragazzo di 17 anni coinvolto in un incidente in scooter. Studente del liceo Matilde Serao, Genny ha lottato per due giorni, ma purtroppo non è riuscito a riprendersi. La comunità si stringe nel dolore per questa tragedia che colpisce giovani vite e famiglie.
Un incidente che non ha lasciato scampo a un 17enne di Casalnuovo. Genny di Criscio, studente del liceo Matilde Serao, è morto dopo aver combattuto due giorni tra la vita e la morte. Ricoverato al Policlinico di Napoli, il giovane si è arreso poche ore fa. Lutto a Casalnuovo, Genny muore a 17 anni dopo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Incidente mortale, perde la vita a 17 anni dopo lo schianto in scooter
Leggi anche: Muore a 24 anni dopo l’incidente in scooter. Era un atleta della Stamura: donati gli organi
Casalnuovo, incendia sterpaglie a bordo strada e minaccia di morte giornalista che gli chiede di smettere | https://shorturl.at/xA7s3 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.