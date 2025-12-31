La Lungarini Foundation ha donato 2.000 euro alla cooperativa Amici di Gigi per il progetto \

La Lungarini Foundation ha consegnato un contributo di 2mila euro alla cooperativa Amici di Gigi a sostegno del progetto " Fiorire Insieme ", che offre un anno di sostegno psicologico e spazi di ascolto professionale alle ragazze minorenni tra i 6 e i 18 anni accolte nella Comunità Il Tralcio, una struttura residenziale educativa della Cooperativa che accoglie minori provenienti da contesti familiari difficili o situazioni di forte vulnerabilità. Il percorso terapeutico è realizzato con il supporto clinico del CRPR – Centro Romagnolo di Psicoterapia Relazionale diretto dal dottor Stefano Albertini che accompagna le giovani nel loro cammino di cura e rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungarini Foundation dona 2mila euro per il progetto ’Fiorire insieme’

