Dall’osservazione delle stelle alla notte dei pupazzi: via a "13 lune" con incontri, eventi e approfondimenti nelle notti di luna piena del 2026, a Pioltello. Si parte il 3 gennaio con il telescopio e gli Astrofili cernuschesi, " Artemis e le prossime missioni lunari ", il tema della serata che prenderà il via alle 20.45 in biblioteca, che organizza il ciclo insieme alla cooperativa Alboran. Al centro dell’incontro, lo sbarco della prima donna sulla Luna. "Abbiamo pensato un percorso che affronta temi insoliti e molto apprezzati dal pubblico, legati alla stagionalità e all’influenza della luna su molti aspetti della vita – spiega Marta Gerli, assessora all’Ambiente - dalle coltivazioni alle suggestioni letterarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luna piena. Ciclo di eventi tra terra e spazio

Leggi anche: Torna Moonlight Lessinia: escursioni enogastronomiche nelle notti di luna piena tra le malghe del Parco naturale

Leggi anche: Fiocco rosa tra le stelle, la Terra ha una nuova Luna (ma è temporanea)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Luna piena. Ciclo di eventi tra terra e spazio; Luna Piena del Lupo 2026: il primo grande spettacolo dell’anno; Guida alla Luna piena 2026: le 13 date da segnare in calendario per un viaggio stellare; Il cielo del 2026: storie di luce, ombre e pianeti per un nuovo anno.

Luna piena. Ciclo di eventi tra terra e spazio - Dall’osservazione delle stelle alla notte dei pupazzi: via a "13 lune" con incontri, eventi e approfondimenti nelle notti ... msn.com