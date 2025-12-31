Luna piena Ciclo di eventi tra terra e spazio
Dall’osservazione delle stelle alla notte dei pupazzi: via a "13 lune" con incontri, eventi e approfondimenti nelle notti di luna piena del 2026, a Pioltello. Si parte il 3 gennaio con il telescopio e gli Astrofili cernuschesi, " Artemis e le prossime missioni lunari ", il tema della serata che prenderà il via alle 20.45 in biblioteca, che organizza il ciclo insieme alla cooperativa Alboran. Al centro dell’incontro, lo sbarco della prima donna sulla Luna. "Abbiamo pensato un percorso che affronta temi insoliti e molto apprezzati dal pubblico, legati alla stagionalità e all’influenza della luna su molti aspetti della vita – spiega Marta Gerli, assessora all’Ambiente - dalle coltivazioni alle suggestioni letterarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Torna Moonlight Lessinia: escursioni enogastronomiche nelle notti di luna piena tra le malghe del Parco naturale
Leggi anche: Fiocco rosa tra le stelle, la Terra ha una nuova Luna (ma è temporanea)
Luna piena. Ciclo di eventi tra terra e spazio; Luna Piena del Lupo 2026: il primo grande spettacolo dell’anno; Guida alla Luna piena 2026: le 13 date da segnare in calendario per un viaggio stellare; Il cielo del 2026: storie di luce, ombre e pianeti per un nuovo anno.
Luna piena. Ciclo di eventi tra terra e spazio - Dall’osservazione delle stelle alla notte dei pupazzi: via a "13 lune" con incontri, eventi e approfondimenti nelle notti ... msn.com
Guida alla Luna piena 2026: le 13 date da segnare in calendario per un viaggio stellare - Un viaggio lungo un anno seguendo la Luna: queste le date delle 13 lune piene da segnare sul calendario, insieme alle destinazioni da sogno da raggiungere. siviaggia.it
Luna Piena del Lupo, 3 gennaio 2026: emozioni fuori controllo, soprattutto per 4 segni - La prima Luna Piena dell'anno (in Cancro) porterà un sovraccarico emozionale. vogue.it
Piergioro Odifreddi: la Luna ti cambia la mente | Plutarco, Keplero, Huygens
La prima Luna piena del 2026 è già in arrivo subito dopo Capodanno. Articolo di Lorenzo Pasqualini . x.com
La primissima #LunaPiena dell'anno, nota anche come “Luna Piena del Lupo”, apparirà in cielo il 3 gennaio 2026. Cosa ci aspetta e quali i #segni più colpiti https://vogueitalia.visitlink.me/NmOFdI - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.