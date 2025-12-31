Luna disposta l’autopsia Si svolgerà il 2 gennaio L’affetto della città

Luna Falchi, 26 anni, è stata trovata senza vita nell’appartamento di via Bernardo Tolomei all’Acquacalda. La città esprime il suo cordoglio e si prepara all’autopsia, prevista per il 2 gennaio, per chiarire le cause del decesso. Un momento di grande tristezza che coinvolge tutta la comunità, ancora scossa dall’accaduto e unita nel ricordo e nell’affetto verso Luna.

di Laura Valdesi SIENA "Un dolore immenso". "Ti porterò per sempre nel cuore". Una valanga di affetto per Luna Falchi, la giovane di 26 anni trovata senza vita nell'appartamento in via Bernardo Tolomei all'Acquacalda. C'è chi, quello 'scricciolo', come qualcuno la definisce, l'aveva conosciuta da bambina. Altri sottolineano il suo amore per gli animali. Tantissimi si sono stretti ai familiari e in particolare alla madre che, recandosi nell'abitazione a cercare la figlia, ha scoperto la tragedia. L'appartamento resta sequestrato. Almeno finché non saranno chiare le ragione del decesso della 26enne che lavorava in una pizzeria e si era diplomata al 'Caselli'.

