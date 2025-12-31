Luminarie natalizie Pompilio | Dimenticata la villa comunale interrogazione in Comune
La consigliera comunale Serena Pompilio di Azione Politica ha presentato un’interrogazione al Comune per chiedere spiegazioni sulle modalità di scelta delle vie illuminate durante le festività natalizie, con particolare riferimento alla villa comunale. La richiesta mira a chiarire i criteri adottati dall’amministrazione per l’organizzazione delle luminarie e garantire trasparenza nelle decisioni prese.
La consigliera comunale di Azione Politica, Serena Pompilio, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione per chiedere chiarimenti sulle modalità con cui sono state scelte le vie da illuminare durante le festività natalizie. “Bellissime le luminarie di Natale a Chieti – scrive – peccato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Luminarie natalizie, il Comune spenderà 50mila euro: ecco dove saranno installate
Leggi anche: Chieti, consiglio comunale convocato ma la sala è occupata: il video-denuncia di Serena Pompilio
Luminarie natalizie a Chieti, Azione critica le scelte del Comune: “Dimenticata la villa comunale”.
Luminarie, ci pensa il Comune. Albero e luci costano 53mila euro - In attesa di conoscere se oggi arriveranno domande per l’organizzazione degli eventi, Palazzo dei Priori si è intanto ... lanazione.it
A Natale tornano luminarie e pista di pattinaggio - La giunta Molinari, seguendo l’entusiasmo riscontrato negli ultimi anni in paese sul tema delle luminarie, ... laprovinciapavese.gelocal.it
Sequestrati a Padova 27mila prodotti elettronici, anche luminarie natalizie. Trovati dispositivi per smartphone importati dalla Cina #ANSA - facebook.com facebook
Sequestrati a Padova 27mila prodotti elettronici, anche luminarie natalizie. Trovati dispositivi per smartphone importati dalla Cina #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.