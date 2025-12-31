Luminarie natalizie Pompilio | Dimenticata la villa comunale interrogazione in Comune

La consigliera comunale Serena Pompilio di Azione Politica ha presentato un’interrogazione al Comune per chiedere spiegazioni sulle modalità di scelta delle vie illuminate durante le festività natalizie, con particolare riferimento alla villa comunale. La richiesta mira a chiarire i criteri adottati dall’amministrazione per l’organizzazione delle luminarie e garantire trasparenza nelle decisioni prese.

La consigliera comunale di Azione Politica, Serena Pompilio, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione per chiedere chiarimenti sulle modalità con cui sono state scelte le vie da illuminare durante le festività natalizie. “Bellissime le luminarie di Natale a Chieti – scrive – peccato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

