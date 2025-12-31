L’ultimo saluto a Rina Porcu

Rina Porcu, lettore fedele fin dalle origini del manifesto, rappresentava una presenza costante e rispettata nel panorama culturale. Abbonata storica in Sardegna, ha dimostrato un sincero attaccamento ai valori della carta stampata. La sua scomparsa segna la perdita di una figura che ha condiviso, con dedizione, il nostro percorso. Un ricordo di rispetto e stima per un’anima che ha contribuito a mantenere vivo il rapporto con la lettura.

Rina Porcu era, a suo modo, una colonna del manifesto, lettrice fin dal primo giorno, abbonata storica in Sardegna, dove per esserlo, con le carenze delle Poste italiane, bisognava farlo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

