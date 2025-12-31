L’ultimo giorno dell’anno un rito esistenziale in cui lasciar andare e accogliere il futuro che ci attende

L’ultimo giorno dell’anno rappresenta un momento di transizione, un’occasione per riflettere e lasciar andare il passato. È un rito naturale, un modo per accogliere il futuro con consapevolezza e serenità. In questo giorno, si conclude un ciclo e si apre una nuova pagina, invitandoci a guardare avanti con calma e attenzione, senza eccessi, ma con rispetto per il percorso compiuto e quello che ci attende.

