L’ultimo giorno dell’anno un rito esistenziale in cui lasciar andare e accogliere il futuro che ci attende
L’ultimo giorno dell’anno rappresenta un momento di transizione, un’occasione per riflettere e lasciar andare il passato. È un rito naturale, un modo per accogliere il futuro con consapevolezza e serenità. In questo giorno, si conclude un ciclo e si apre una nuova pagina, invitandoci a guardare avanti con calma e attenzione, senza eccessi, ma con rispetto per il percorso compiuto e quello che ci attende.
È fatale scrivere del giorno in cui l’anno finisce e quello nuovo ancora non inizia. Sebbene sia ovvio che ogni anno lavorativo, scolastico, accademico, insomma tutto ciò che organizza le nostre vi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Mentre ci avviciniamo all'ultimo giorno dell'anno, voglio prendere un momento per riflettere insieme a voi su come possiamo celebrare in modo responsabile e consapevole. Domani segnerà la fine di un anno e l'inizio di un altro, un momento di festeggiamenti x.com
La sera dell'ultimo giorno dell'anno si caratterizza anche per l'uso di giochi pirotecnici, spesso accompagnati da fragorosi botti. Le esplosioni improvvise possono procurare disagio a persone fragili, quali gli anziani, i disabili, in chi presenta disturbi d'ansia o s - facebook.com facebook
