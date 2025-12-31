Il teatro Comunale conclude il 2025 con una rappresentazione di grande rilievo:

Il teatro Comunale chiude il 2025 con un grande classico del balletto: Il lago dei cigni, su musica di Pyotr Tchaikovsky con le immortali coreografie di Marius Petipa, messo in scena dal Russian Classical Ballet. Dopo il primo spettacolo di ieri sera, il balletto torna sul palco oggi alle 17 per salutare in musica il vecchio anno e accogliere il nuovo. Il Lago dei cigni è considerato l’icona dei balletti romantici ottocenteschi: una storia di amore e tradimento, nel confronto eterno tra bene e male che continua da più di un secolo a deliziare il pubblico di tutto il mondo. La purezza del Cigno Bianco si contrappone all’oscurità del Cigno Nero in un intreccio narrativo e coreografico di grande intensità, culminante nei due celebri Grand Pas de Deux e nell’incantevole Danza dei piccoli cigni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo dell’anno con un classico del balletto

Leggi anche: Ultimo dell'anno con Jerry Calà al Teatro Era di Pontedera

Leggi anche: Ultimo dell'anno con la fiaccola olimpica: i tedofori passeranno da Brindisi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mentre ci avviciniamo all'ultimo giorno dell'anno, voglio prendere un momento per riflettere insieme a voi su come possiamo celebrare in modo responsabile e consapevole. Domani segnerà la fine di un anno e l'inizio di un altro, un momento di festeggiamenti x.com

ENNESIMA AGGRESSIONE AL SANTA CHIARA DI TRENTO. ESCALATION DI VIOLENZE NELL'ULTIMO ANNO Nursing Up denuncia un aumento significativo di episodi rispetto allo scorso anno e adesso chiede l'esercito L'ultima aggressione è avvenuta la - facebook.com facebook