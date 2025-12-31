L’ultimo Capodanno dell’umanità

A pochi giorni dalla fine del 2025, riflettiamo sul nostro anno, tra eventi e cambiamenti. In questo contesto, emerge una realtà fatta di sfide quotidiane e momenti di leggerezza, mentre ci prepariamo a vivere l’ultimo Capodanno dell’umanità. Ecco una selezione di notizie e riflessioni che caratterizzano il 2025, offrendo uno sguardo sobrio e reale su un anno che si avvia alla conclusione.

"Ho smesso di bere. Continuerò con la birra" Landman Roma, 31 dic – Siamo arrivati alla fine del 2025 e, nonostante ci avessero illuso che la cometa 3IAtlas fosse l'astronave madre che sarebbe venuta a farci fare un po' di risate – delle quali francamente avremmo bisogno – qui per ora gli unici alieni che si vedono sono quelli che già popolano le nostre strade. Quindi, in attesa dell'ultimo Capodanno dell'umanità, ecco la nostra Top 10 del 2025 (non in un particolare ordine), tra ironia e consigli per le feste. La top ten. 10) La surreale figura barbina del calcio italiano, tra la Supercoppa in Arabia Saudita ed il patetico tentativo di organizzare Milan-Como in Australia.

