Lukaku rientro rinviato | niente Lazio né Inter

Il ritorno di Romelu Lukaku in campo è stato nuovamente posticipato, escludendo temporaneamente le possibilità di un suo rientro con Lazio o Inter. La società Napoli mantiene un atteggiamento cauto, preferendo aspettare ulteriori valutazioni prima di definire i tempi di recupero dell’attaccante. La situazione rimane sotto osservazione, e non sono ancora state comunicate nuove date per il suo ritorno.

