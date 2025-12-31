Lukaku recupero ancora incerto | il Napoli resta prudente

Il recupero di Romelu Lukaku rimane ancora incerto, mantenendo il Napoli in una posizione di cautela. La condizione fisica dell’attaccante belga non permette ancora di prevedere con certezza la sua presenza in campo, spingendo la squadra a valutare attentamente i tempi di ritorno. La prudenza del club si traduce in un approccio graduale, in attesa di segnali più definitivi sulle sue condizioni.

Infortunio Lukaku, brutte notizie per il Napoli: i tempi di recupero si allungano. Ecco quando rientrerà a disposizione il belga - Infortunio Lukaku, il giocatore del Napoli dovrà stare ai box per almeno due o tre settimane. calcionews24.com

Rientro Lukaku, saranno necessarie almeno altre due settimane per il recupero della condizione fisica - Romelu Lukaku è finalmente guarito dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro lunghissimi mesi, ma il suo rientro non sarà immediato. dailynews24.it

