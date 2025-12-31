Lukaku recupera per l’Inter? I nuovi aggiornamenti dicono che…

Romelu Lukaku continua il suo percorso di recupero dopo l’infortunio al retto femorale della coscia sinistra. Attualmente, non è ancora disponibile per l’Inter o il Napoli, dato che la ripresa procede lentamente. Gli aggiornamenti più recenti indicano che il ritorno in campo richiederà ancora tempo, e la sua presenza in stagione resta incerta fino a ulteriori valutazioni mediche.

Lukaku. Romelu Lukaku dovrà ancora attendere prima di tornare in campo con il Napoli. L’attaccante belga, alle prese con una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, continua a vivere una fase di recupero lenta e complicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti non sarà disponibile per la sfida contro l’ Inter in programma domenica 11 gennaio. Il percorso di riabilitazione di Lukaku si è rivelato più lungo del previsto. Dopo aver trascorso circa cento giorni in Belgio sotto le cure del proprio staff, l’attaccante aveva nutrito speranze di un ritorno anticipato, ma ora la realtà impone prudenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

