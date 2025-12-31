Lukaku recupera per l’Inter? Gli ultimi aggiornamenti

Romelu Lukaku, attualmente in fase di recupero, non è ancora disponibile per l’Inter. L’attaccante belga sta affrontando una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, che richiede tempi di recupero più lunghi del previsto. Gli ultimi aggiornamenti indicano che il ritorno in campo rimane incerto, e la condizione di Lukaku sarà monitorata nei prossimi giorni.

Lukaku. Romelu Lukaku dovrà ancora attendere prima di tornare in campo con il Napoli. L’attaccante belga, alle prese con una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, continua a vivere una fase di recupero lenta e complicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti non sarà disponibile per la sfida contro l’ Inter in programma domenica 11 gennaio. Il percorso di riabilitazione di Lukaku si è rivelato più lungo del previsto. Dopo aver trascorso circa cento giorni in Belgio sotto le cure del proprio staff, l’attaccante aveva nutrito speranze di un ritorno anticipato, ma ora la realtà impone prudenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Lukaku recupera per l’Inter? I nuovi aggiornamenti dicono che… Leggi anche: Napoli, De Bruyne si opera e per Lukaku il rientro è più vicino: gli ultimi aggiornamenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 2019-20 (15^ - 06-12-2019) INTER-Roma 0-0 Servizio 90°Minuto Rai2 Lukaku e Lobotka giocano in Supercoppa La decisione di Conte Chi recupera e chi no. Antonio Conte sorride a metà verso la Supercoppa. Contro il Milan (giovedì 18) ci sarà sicuramente Stanislav Lobotka, rientrato nel finale a Udine e pronto per una magli - facebook.com facebook Lukaku, recupero a rilento: “Salterà sicuramente Inter-Napoli: ecco quando rientrerà” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.