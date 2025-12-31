Lukaku per ora non rientra il bomber si ferma ancora | quante partite salta l'attaccante del Napoli

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, continuerà a essere assente dai campi per almeno tre settimane a causa di un problema muscolare. L'infortunio ha già compromesso il suo coinvolgimento nelle recenti partite, e al momento non è previsto un suo rientro immediato. Restano da valutare eventuali aggiornamenti sulle tempistiche di recupero e sul suo ritorno in campo.

Romelu Lukaku sembrava sulla via del recupero e invece starà fermo, a causa di un problema muscolare, ancora per almeno tre settimane. Lukaku tornerà con il Napoli a metà gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

