Lukaku il rientro era un’illusione Starà fuori almeno tre settimane E per il futuro si affaccia la Turchia

31 dic 2025

Romelu Lukaku dovrà restare fuori dal campo per almeno tre settimane, mettendo fine alle speranze di un suo rapido ritorno in campo. La sua assenza rappresenta un problema per la squadra, mentre si aprono nuove possibilità di futuro, con l’interesse di club turchi che potrebbe influenzare la sua carriera. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione ai prossimi sviluppi.

Lukaku, il rientro è stata un’illusione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Biso­gne­rebbe pro­vare a con­vin­cere Romelu Lukaku che 139 giorni (oggi) dopo quello strappo sordo del 14 ago­sto in ritiro, vede un pal­lone e sco­pre cosa sia la nostal­gia con la quale entrare in con­flitto. Riad – e la con­vo­ca­zione – è stata una per­fida illu­sione, un volo tra le nuvole per pen­sare che il tor­mento stesse per eva­po­rare nella gioia più mode­rata: ma for­zare, ora, ancora non si può, non è asso­lu­ta­mente con­si­glia­bile, e star­sene in infer­me­ria a scan­dire le ore è una fati­cac­cia da assor­bire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

