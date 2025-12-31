Lukaku il rientro era un’illusione Starà fuori almeno tre settimane E per il futuro si affaccia la Turchia
Romelu Lukaku dovrà restare fuori dal campo per almeno tre settimane, mettendo fine alle speranze di un suo rapido ritorno in campo. La sua assenza rappresenta un problema per la squadra, mentre si aprono nuove possibilità di futuro, con l’interesse di club turchi che potrebbe influenzare la sua carriera. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione ai prossimi sviluppi.
Lukaku, il rientro è stata un’illusione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Bisognerebbe provare a convincere Romelu Lukaku che 139 giorni (oggi) dopo quello strappo sordo del 14 agosto in ritiro, vede un pallone e scopre cosa sia la nostalgia con la quale entrare in conflitto. Riad – e la convocazione – è stata una perfida illusione, un volo tra le nuvole per pensare che il tormento stesse per evaporare nella gioia più moderata: ma forzare, ora, ancora non si può, non è assolutamente consigliabile, e starsene in infermeria a scandire le ore è una faticaccia da assorbire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
