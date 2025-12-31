Luka Modric e quella volta che Mourinho fece piangere CR7 La frase da bambino che poteva costargli la carriera e il sogno sul nonno ucciso in guerra

Luka Modric e il suo percorso segnato da momenti intensi, inclusi ricordi di infanzia e sfide personali. Da un episodio che avrebbe potuto compromettere il suo futuro a ricordi familiari legati alla guerra, la sua storia è fatta di resilienza e determinazione. In questo contesto, anche le tensioni sul campo, come quella tra Mourinho e CR7, si inseriscono in un racconto di passione e sacrificio, elementi fondamentali della sua carriera.

«La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece.». A parlare è Luka Modric, il centrocampista Pallone d’Oro attualmente in forze al Milan di Massimiliano Allegri. In una lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo e Carlos Passerini sul Corriere della Sera, il croato parla delle vittorie ottenute durante tutta la carriera snocciola alcuni aneddoti sui compagni di squadra e gli allenatori che lo hanno accompagnato e parla anche della sua infanzia. A partire dal nonno Luka, assassinato dai cetnici serbi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Modric: «Il segreto dei croati? Saper sof­frire, non arren­dersi mai. La guerra ha segnato la mia generazione, mio nonno fu ucciso» Leggi anche: Non solo Milinkovic-Savic: da Rogerio Ceni fino a Butt che fece piangere la Juve: i portieri rigoristi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; Modric e il retroscena su Mourinho: Quando fece piacere Cristiano Ronaldo.... Poi la conferma su Totti; Modric: Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio; Modric: “Milan, Scudetto possibile: qui si gioca per vincere. Allegri incredibile: somiglia ad Ancelotti”. Modric e il retroscena su Mourinho: "Quando fece piangere Cristiano Ronaldo...". Poi la conferma su Totti - Le parole del centrocampista del Milan: dal rapporto con Massimiliano Allegri alla somiglianza dell'allenatore livornese con Ancelotti e lo Special One ... corrieredellosport.it Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com

Modric: “Milan? La vita sorprende sempre!”, poi le parole nette sullo Scudetto - Luka Modric si racconta: le parole del centrocampista croato sul suo trasferimento al Milan e sulla conquista dello scudetto. spaziomilan.it

Luka Modric incanta la Serie A a quarant’anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona - facebook.com facebook

Luka #Modric è il colpo dell'anno per Cecchi: «Con lui il Milan si è trasformato, lui è il Muti che dirige l'orchestra. Se #Højlund è importante, Luka è necessario». Ma per il premio di "più determinante" il nome resta uno solo: Christian #Pulisic. Siete d'accor x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.