Lucio Corsi | Non sono innamorato Al matrimonio e ai figli non penso magari accadrà ma è una cosa che non mi interessa tanto All' Eurovision non voglio raccontar frottole

Lucio Corsi, artista italiano noto per la sua originalità e per essere stato descritto come «folletto», «poeta» e «Bowie», si presenta come un personaggio che sfugge alle etichette. In un'intervista, ha chiarito di non essere innamorato, né interessato a tematiche come il matrimonio e i figli, e ha condiviso il suo punto di vista sull'Eurovision, preferendo restare fedele alla propria autenticità.

Lo hanno chiamato «folletto», «poeta», «Bowie», ma lui non ci sta. Lucio Corsi sfugge alle definizioni e spiega chi è davvero. Dai figli (a cui non pensa) alle «prime volte» (vedi alla voce Eurovision), ritratto di un cantastorie che non voleva essere un guru.

