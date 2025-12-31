Luciana Littizzetto | Sto bene da sola ma in ospedale mi è mancato un partner Libertà in tv? Ce ne siamo andati dalla Rai

Luciana Littizzetto, nota per il suo ruolo televisivo con Fabio Fazio, riflette sulla sua carriera e sulla libertà in tv. Dopo oltre vent’anni di collaborazione, commenta il suo rapporto con la Rai e il desiderio di autonomia nel panorama televisivo attuale. In un’intervista, affronta temi legati al mondo dei comici, evidenziando l’importanza di mantenere la propria identità professionale e personale in un settore in continua evoluzione.

